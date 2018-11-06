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اختيار مصر لنشر مبادئ الصيرفة المسؤولة والتمويل المستدام فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 02:15 م
اختيار مصر لنشر مبادئ الصيرفة المسؤولة والتمويل المستدام فى الشرق الأوسط الدكتورة داليا عبد القادر
كتب - أحمد يعقوب
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تم اختيار الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالبنك العربى الأفريقى الدولى، من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP Finance Initiative) كممثلة عنه فى منطقة الشرق الأوسط لنشر مبادئ الصيرفة المسؤولة (Principles for Responsible Banking) لتوعية المؤسسات المالية والأطراف المعنية عن المبادئ ولتحفيزهم على تأييدها والالتزام بها. يعد اختيار مصر فرصة لتعزيز دور القطاع المصرفى المصرى فى دفع التمويل المستدام على المستويين الإقليمى والدولى والعمل على ربط سياساته مع الأبعاد البيئية والمجتمعية ومراعاة قواعد الحوكمة.

هذا وقد تم وقد تم تكليف داليا عبد القادر كواحدة من 5 ممثلين عن عدة مناطق تشمل: أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط “MENA” للمشاركة فى ترويج المبادئ فى الشرق الأوسط لتصبح مصر هى نقطة انطلاق التمويل المستدام للمنطقة.

ومن المقرر طرح المبادئ للمؤسسات المالية حول العالم فى الاجتماع العالمى للطاولة المستديرة الخاصة بالمبادرة فى نوفمبر الجارى فى باريس.

وقد صرحت داليا عبد القادر: "أن الفترة الراهنة سوف تشهد تصعيد الحراك نحو نشر وتفعيل التمويل المستدام على المستوى العالمى حيث أن نمو المؤسسات المالية واقتصاديات الدول كافة يحتم ربط التمويل بأهداف البيئة والمجتمع المتمثلة فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)".

وأضافت عبد القادر: "هناك علاقة قوية بين التمويل المستدام والتنمية الشاملة والقطاع المصرفى المصرى قد بدأ بخطوات جادة نحو هذا الاتجاه.

وقد سبق ترشيح داليا من قبل البنك المركزى المصرى لتمثل مصر فى اجتماع قمة العشرين G20 بالصين ومجموعة التمويل الأخضر Green Finance Study Group فى عام 2016.

 


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