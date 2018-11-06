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إلغاء اختبار متسابقين بمسابقة الأئمة بـ"الأوقاف" لضبطهما متلبسين بالغش

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 06:00 م
إلغاء اختبار متسابقين بمسابقة الأئمة بـ"الأوقاف" لضبطهما متلبسين بالغش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلغاء اختبار متسابقين بمسابقة تعيبن الأئمة، مقررا استبعاد الأول من دخول الاختبارات الخاصة، وعدم السماح له بالتقدم لأى مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة خمس سنوات؛ لما بدر عنه من سلوك لا يليق بطالب علم، واستبعاد الثانى من دخول الاختبارات الخاصة بوزارة الأوقاف مدة ثلاث سنوات؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات.

قال بيان وزارة الأوقاف: أن القرار جاء بناءً على مذكرة قطاع المديريات بشأن قيام كلٍّ من :محمد عاطف عبد السيد هارون كواسة – محافظة كفر الشيخ، على محمد نور على عبد الرحمن – محافظة المنيا بالغش، وذلك أثناء انعقاد اختبارات مسابقة الأئمة الإعلان التكميلى الخامس ( المرحلة الأولى).

 


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