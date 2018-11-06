إزاى تقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟.. تعرف على رد الأزهر

كتب لؤى على

كيف أقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟.. وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ ،سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى :ينبغي عليك أن تُصلِّى الفائتة أولاً ثم تصلى الصلاة الحاضرة ، ولا يجوز لك التأخير وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثانى .

فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر فى اليوم الثانى، وهذا خطأ فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " والحديث يدل على أن الإنسان يصلى الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلى الحاضرة بعد ذلك.