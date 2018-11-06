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إزاى تقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟.. تعرف على رد الأزهر

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 04:00 ص
إزاى تقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟.. تعرف على رد الأزهر مركز الازهر العالمى للرصد والفتوى الالكترونية
كتب لؤى على
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 كيف أقضى الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان؟.. وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ ،سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى :ينبغي عليك أن تُصلِّى الفائتة أولاً ثم تصلى الصلاة الحاضرة ، ولا يجوز لك التأخير وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثانى .
 
فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر فى اليوم الثانى، وهذا خطأ فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " والحديث يدل على أن الإنسان يصلى الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلى الحاضرة بعد ذلك. 

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قضاء الصلاة الفائتة

الازهر الشريف

مركز الازهر للفتوى




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