إحالة مسئول كويتى بهيئة الطرق للتقاعد لفشله فى صرف مياه الأمطار

الكويت (أ ش أ)

أصدر أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة، قرارا بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البرى الكويتية أحمد الحصان إلى التقاعد اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأوضح الصالح- فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ القرار، بناء على طلب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي.

من جهتها، قالت مصادر فى وزارة الأشغال الكويتية- فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه تقرر إحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البرى الكويتية إلى التقاعد، على خلفية تجمعات مياه الأمطار التى شهدتها العديد من الطرق فى الكويت، والتى تسببت فى إرباك حركة المرور، وعلق العديد من مستقلى السيارات فى برك المياه المتجمعة.

وأضافت المصادر أن قرار الإقالة جاء أيضا على ضوء عدم صيانة شبكات ووسائل تصريف مياه الأمطار، وهو ما تسبب فى تكون العديد من برك المياه، ودخول مياه الأمطار فى بعض الشوارع إلى المنازل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت استقبالها 205 حالات طارئة، منهم 157 حالة ربو وقلب، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها الكويت، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفيات، فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتى، تعطيل العمل فى جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد شهدت على مدى اليومين الماضيين، سوءا فى الأحوال الجوية؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سماء الكويت، فيما تعرضت جميع محافظات الكويت إلى أمطار غزيرة، ما أدى إلى تكدس حركة مرور السيارات على الطرق السريعة والرئيسية.