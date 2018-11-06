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إحالة أوراق قاتل مدير مدرسة بالمنوفية إلى المفتى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 03:47 م
إحالة أوراق قاتل مدير مدرسة بالمنوفية إلى المفتى محكمة جنايات شبين الكوم - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قضت محكمة جنايات شبين الكوم، الدائرة الخامسة، بجلستها، اليوم، باحالة أوراق "ع س ا" صاحب سوبر ماركت، إلى فضيلة المفتى، على خلفية اتهامه فى قضية قتل "عماد عبد البارى أبو على" مدير مدرسة بمركز الباجور، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالة لتسديد ديون عليه بعد استدراجه لمنطقة المشروع بمدينة الباجور وإطلاق الأعيرة النارية تجاه حتى لقى مصرعه.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بالعثور على جثة "عماد عبد البارى" 48 سنه، مدير مدرسة بكفر الباجور، مصابا بطلق فى الرأس داخل سيارته بطريق المشروع الرابط بين شبين الكوم وبنها بمدينة الباجور، وتمكن فريق البحث من القبض على "علاء س ا" متلبسا بمبلغ مالى خاص بالمجنى عليه، وحاول الجانى تضليل التحقيقات معللا قتله بنشوب مشاجرة بينة وبين المجنى عليه فقام على أثرها بقتله.

 


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