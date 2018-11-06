أمريكا تعرض مكافآت مالية للإدلاء بمعلومات عن قادة بحزب العمال الكردستانى

رويترز

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنها عرضت مكافآت مالية ضخمة للإدلاء بمعلومات تؤدى إلى كشف هوية أو مكان ثلاثة من كبار أعضاء حزب العمال الكردستانى المحظور.

صدر الإعلان عن السفارة الأمريكية فى أنقرة بعد زيارة قام بها ماثيو بالمر نائب وزير الخارجية الأمريكي. وذكر الإعلان أن واشنطن أجازت مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مراد قريلان وأربعة ملايين دولار بشأن جميل بايك وثلاثة ملايين بشأن دوران كالكان.

وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمرده فى تركيا فى عام 1984.