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أسعار البلطى تتراجع 2 جنيه اليوم الثلاثاء 6-11-2018

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:42 ص
أسعار البلطى تتراجع 2 جنيه اليوم الثلاثاء 6-11-2018 سمك بلطى - ارشيفية
أسماء أمين
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تراجعت أسعار السمك البلطى جنيهان اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر بسوق العبور، بحيث بلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 - 25 جنيها حسب النوع والحجم وبلغ سعر الفليه البلطى من 30 إلى 70 جنيها.
 
وتراجع سعر سمك التعابين خمسة جنيهات ليصل من 40 إلى 140 جنيها، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك البياض ما بين 29 - 45 جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.
 
وارتفع سعر المكرونة السويسى 3 جنيهات بحيث بلغ من 60 -70 جنيها والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو، وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 32-40 جنيها، وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وارتفع سعر سمك المرجان 2 جنيها ليصل ما بين 22 إلى 40 جنيها.
 
وسعر الجمبرى من 125 إلى 320 جنيها حسب النوع والحجم فى حين تراجع سعر الجمبرى الجامبو خمسة جنيهات ليصل من 350 إلى 420 جنيها، وارتفع سعر الجمبرى المجمد ليصل 125 إلى 165 جنيها، وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.

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