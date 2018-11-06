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أسعار البطاطس تنخفض نصف جنيه اليوم الثلاثاء 6-11-2018

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 11:05 ص
أسعار البطاطس تنخفض نصف جنيه اليوم الثلاثاء 6-11-2018 بطاطس - ارشيفية
أسماء أمين
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تراجعت أسعار البطاطس اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر لتسجل من 5 الى 7.5 جنيها، وتراجع سعر كيلو الطماطم جنيها لتصل من 5 إلى 8.5 جنيها، وبلغ سعر البصل من 3.5 الى 5 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكوسة جنيها ونصف لتبلغ من 4 -7 جنيها، طبقا لسعار الجملة بسوق العبور.
 
وسجل سعر كيلو الجزر بين 2 إلى 7 جنيهات، والخيار الصوب من 3 الى 5.5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيها ، سعر والفاصوليا الخضراء لتسجل من 5 إلى 9 جنيها، وبلغ سعر البامية 15 جنيها، والملوخية 2.25 جنيها.
 
وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيها، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 7جنيها، والقلقاس بلغ من 2 الى 4.5 جنيها، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيها والباذنجان الرومى بلع سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيها، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5  الى 7 جنيها .
 
 

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