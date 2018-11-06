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آلسن عين شمس: نقبل الطلاب المكفوفين شرط اتقان التعامل مع الحاسب الآلى

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 01:13 م
آلسن عين شمس: نقبل الطلاب المكفوفين شرط اتقان التعامل مع الحاسب الآلى الدكتور منى فؤاد عميدة كلية الألسن
كتب محمود راغب
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أكدت الدكتورة منى فؤاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس على أن الكلية صرحا تعليمى يسخر كافة إمكاناته لخدمة الطلاب المكفوفين، لافته إلى أن الكلية مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة التى توفر رعاية خاصة للطلاب المكفوفين، حيث تقبل الطلاب المكفوفين بشرط اتقان الطالب الكفيف التعامل مع الحاسب الآلى نظراً لأنه يقوم بإجراء امتحانات مقرراته الدراسية من خلال الحاسب الآلى.

وقالت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فى بيان لها، إنه يوجد بالكلية ما يقرب من مائة طالب كفيف فى مرحلتى الليسانس و الدراسات العليا موزعين بأقسام "اللغة العربية، الانجليزية، الإسبانية، الايطالية، الالمانية، التركية،  بالإضافة إلى دراسة بعض اللغات كلغة ثانية مثل الفرنسية و الفارسية".

وأكدت علي حصول الكلية على المركز الأول لأكثر الجهات تعاون في تأهيل المكفوفين على مستوى الجامعات المصرية، التى نظمتها شركة أورنج مصر و المؤسسة التنموية لتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة DAESN . 

كما أشارت إلى أن التعاون الفعال مع المؤسسة التنموية لتمكين ذوى الإحتياجات الخاصة DAESN، أثمر عن إنشاء معملين بالكلية بتمويل من المؤسسة لرعاية الطلاب المكفوفين يضم مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي بطاقة 35 جهاز مجهزة للطلاب المكفوفين، و تقوم المؤسسة بعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة للمكفوفين من طلاب الكلية للتمرس علي استخدام مهارات الحاسب الآلي،  بهدف تمكينهم و دمجهم في الحياة العملية بعد تخرجهم،  حيث يقوم المدربون على تأهيل المكفوفين علي استخدام أجهزة الحاسب الآلى والتعامل معها ليس فقط للإجابة علي اسئلة الامتحانات .

و أوضحت أن الطلاب المكفوفين يتلقون محاضراتهم بمكتبة "رفيق الدرب" بالكلية،  حيث تستقبل المكتبة النسخة الإلكترونية من المواد العلمية المرسلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر البريد الإلكتروني و إرسالها إلى الطلبة. 

و أشارت إلى أن المكتبة تقوم لمن يرغب من الطلبة بطباعة المواد العلمية الخاصة بهم بطريقة برايل،  حيث قامت الكلية في السنوات الأخيرة بشراء طابعتين حديثتين لهذا الغرض،  بالإضافة إلى وجود طابعتين قديمتين بالمكتبة،  و يقدر ما تقوم المكتبة بطباعة فى كل فصل دراسي ما بين 15 إلى 20 ألف ورقة برايل.

 

 


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