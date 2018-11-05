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6 خطوات توضح كيفية التعاقد على العدادات مسبوقة الدفع للكهرباء.. تعرف عليها

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:30 ص
6 خطوات توضح كيفية التعاقد على العدادات مسبوقة الدفع للكهرباء.. تعرف عليها عدادت الكهرباء بالكارت الجديدة
كتبت : نورا فخرى
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رصد الدليل الاسترشادى الجديد للعدادات مسبوقة الدفع، والتى سلم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، نسخة منها، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خطوات تعاقد العملاء الجدد علي العدادت الجديدة.

وتضمنت الخطوات الاسترشادية لتمكين المواطنين من التقديم للعدادات مسبقة الدفع، 6 نقاط رئيسية تشمل الاتي : 

 1- التقدم لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العميل

2- التعاقد علي عداد مسبق الدفع ودفع الرسوم 

3- كارت الشحن بقيمة 100 جنية تعطي العميل كمية مقابلة من "ك. و. س" 

4- يوضع كارت الشحن في الفتحة الخاصة به بالعداد لقراءة قيمة وكمية الشحن وتسجيلهم فى العداد، ويتم الانتظار قليلاً حتى تنطفىء لمبة الإنذار وتظهر رسالة "كارت مقبول" ، ثم يسحب الكارت من العداد. 

5- اعتماداً علي أحمال العملي ووقوعه في أي من شرائح الكهرباء، يمكن أن تعرف المدة التي يستفذ فيها كمية الشحن. 

6- إعادة شحن الكارت قبل نفاذ الرصيد المتبقي (الوصول إلي الحد الأدني المسموح).

كما تضمن الكتيب الاسترشادي، إيضاح آلية عمل  "كارت الشحن" والذي يعد بمثابة بطاقة ذكية ذات سعة كبيرة تسمح بتحميل جميع بيانات العميل عند تعاملها مع العداد، حيث يقوم الكارت بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالاستهلاك والرسوم وحالة العداد وحالات العبث والتلاعب وحاله مفتاح الفصل والتوصيل وحاله البطارية والرصيد المتبقي. 

وأوضح الكتيب الاسترشادى، أن الكارت يتحمل ظروف التشغيل فى درجات الحرارة المختلفة، ويتميز بأن له عمر افتراضى طويل.

 


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