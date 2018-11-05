423 ألف جنيه إجمالى تمويل 123 مشروع إقتصادى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقدت لجنة القروض اجتماعها الشهرى برئاسة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة وبحضور مديرى عموم إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالديوان العام.

وأوضح السكرتير العام، أنه تم إتاحة تمويل 108 مشروعا اقتصاديا بإجمالى تمويل 354 ألف جنيه من مشروع إقراض الأسر للقرى والاحياء الشعبية بالمحافظة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع والمشروعات المتنوعة والتصنيع وتربية النحل.

كما وافقت اللجنة على تمويل 123 مشروعا اقتصاديا سبق أن تقدم بها مواطنين من33 وحدة محلية قروية بمبلغ 423 ألف جنيه، بعد مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين فى مجالات الأنتاج الحيوانى (تربية أغنام- ماعز) بإجمالى 117000جنية، مشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة رى – عزاقة – دشاشة حبوب – ماكينة سيلاج – فراطة – حصادة ) بإجمالى 77000جنية ، منافذ البيع والتوزيع (محل بقالة – حدايد وبويات) بإجمالى 6000جنية و مشروعات متنوعة ( ونش رفع – ماكينة تصوير – فراز لبن – ماكينة تريكو – صناعة سيرما) بإجمالى 214000جنية والمناحل باجمالى 9000 جنيه.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها ، وضرورة سداد الأقساط فى مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع، والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى.