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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:05 ص
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10 آلاف شمعة تضئ برج لندن كل ليلة فى الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:00 ص
10 آلاف شمعة تضئ برج لندن كل ليلة فى الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى اضاءة شموع
لندن أ ش أ
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 تبدأ بريطانيا، فى إشعال 10 آلاف شمعة فى برج لندن للاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى فى 11 نوفمبر 1918.

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن حرس القصور الملكية وبرج لندن، إضافة إلى ممثلين من القوات المسلحة، سيبدأون إشعال الشموع فى احتفالية تقام اعتبارًا من الليلة يوميًا ولمدة أسبوع حتى الأحد الموافق 11 نوفمبر ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، مشيرة إلى أن العرض يهدف إلى تمجيد تضحيات من خسروا أرواحهم خلال تلك الحرب، وأنه من المقرر منح المتطوعين بين 40 إلى 50 دقيقة لإشعال بقية الشعلات، وهو ما سيبدأ فى إضاءة برج لندن والخندق الذى يقع به تدريجيًا.

وأوضحت الصحيفة أن الشعلات التى تنبثق كل منها من عبوة خاصة بها، ستستمر فى الاحتراق لنحو 4 ساعات قبل أن تحتاج إعادة تزويدها بالوقود من قبل متطوعين قبل عرض الليلة التالية، لافتة إلى أن العرض الضوئى "ما وراء الظل العميق"، سيصاحبه نظام صوت مركب خصيصا يضم موسيقى وكلمات ترتيلية مأخوذة عن شاعرة الحرب الأمريكية مارى بوردن.

قالت المتحدثة باسم القصور الملكية التاريخية (المنظمة المسؤولة عن برج لندن)، إن "كل ليلة فى الخامسة مساء سيشعل حرس القصور وعدد من الضيوف أولى شعلات الليلة"، موضحة أن "فريقا بين 80 إلى 100 شخص من العامة تم تدريبهم خصيصا سيشعلون بقية الشموع فى عملية تستغرق بين 40 إلى 50 دقيقة"، وأن العديد من المتطوعين لديهم صلة بالحرب العالمية الأولى.


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