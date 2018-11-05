وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية يزور الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وفدا من الكلية الحربية والمرشحين للعمل بوزارة الخارجية، والذى زار المحافظة، بهدف التعرف على معالمها ومقوماتها التنموية والفرص الاستثمارية وما توليه الدولة من اهتمام للمحافظة.

وأجرى الوفد زيارة تفقديه لبعض المواقع الأثرية ومنها "البجوات – هيبس – معبد الغويطة – بئر جناح 3 " وكذلك تم تفقد بعض المصانع ومنها مصنع الخزف ومجمع التمور.

وأكد المحافظ أنه يجب أن يتعرف أعضاء وزارة الخارجية على قدرات بلادهم وهم فى مقتبل العمر، ليصبحوا سفراء لمصر فى الخارج وأيضا سفراء للوادى الجديد للترويج عن مقدراتها الطبيعية والسياحية والاقتصادية، لجذب العديد من الاستثمارات، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للكلية الحربية، كما أهدت الكلية الحربية أيضا درع الكلية للمحافظ.

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية



وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية



وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية



وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية



وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية