video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية يزور الوادى الجديد.. صور

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:21 م
وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية يزور الوادى الجديد.. صور جانب من اللقاء
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وفدا من الكلية الحربية والمرشحين للعمل بوزارة الخارجية، والذى زار المحافظة، بهدف التعرف على معالمها ومقوماتها التنموية والفرص الاستثمارية وما توليه الدولة من اهتمام للمحافظة.

وأجرى الوفد زيارة تفقديه لبعض المواقع الأثرية ومنها "البجوات – هيبس – معبد الغويطة – بئر جناح 3 " وكذلك تم تفقد بعض المصانع ومنها مصنع الخزف ومجمع التمور.

وأكد المحافظ أنه يجب أن يتعرف أعضاء وزارة الخارجية على قدرات بلادهم وهم فى مقتبل العمر، ليصبحوا سفراء لمصر فى الخارج وأيضا سفراء للوادى الجديد للترويج عن مقدراتها الطبيعية والسياحية والاقتصادية، لجذب العديد من الاستثمارات، واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للكلية الحربية، كما أهدت الكلية الحربية أيضا درع الكلية للمحافظ.

 

 

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية (2)

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية 

 

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية (3)
وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية 

 

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية (4)
وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية 

 

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية (5)
وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية 

 

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية (6)
وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية 

 

وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية (7)
وفد طلابى من الكلية الحربية ومرشحى وزارة الخارجية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الوادى الجديد يوجه بتحرير محاضر لمخالفى قرار رفع مخلفات النخيل

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة