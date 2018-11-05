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وزير قطاع الأعمال يناقش مع الاستشارى "وارنر" الخطوات التنفيذية لتطوير النسيج

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:29 ص
وزير قطاع الأعمال يناقش مع الاستشارى "وارنر" الخطوات التنفيذية لتطوير النسيج هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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ناقش هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال المرحلة المقبلة، والتى بدأت فى شركات حليج الأقطان.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، وفدًا من مكتب "وارنر" الاستشارى العالمى برئاسة المدير التنفيذي للمكتب، والذى أعد دراسات هيكلة شاملة الشركات التابعة للشركة القابضة، بحضورالدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

واستمع الوزير من وفد الشركة إلى ملخص للدراسات والتقارير التى قام بها "وارنر" عام 2017، والتي كانت الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إعداد الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للغزل والنسيج لإصلاح شركاتها التابعة سواء في مجال حليج الأقطان أو الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس، معربا عن تقديره للجهد المبذول في تلك الدراسات والتي كان قد اطلع عليها من قبل، مؤكدًا على أهمية إعداد دراسات جدوى فنية ومالية وتسويقية لكافة المشروعات المزمع القيام بها لأي من الشركات التابعة حرصًا على المال العام.

وناقش  الوزير مقترحات الاستشاري بشأن التفاصيل الخاصة بكيفية إعداد منظومة لإدارة مشروع الهيكلة - الذي يستغرق عدة سنوات - وآلية المتابعة، مع الاستماع إلى الخبرة العالمية للشركة الأمريكية في برامج مماثلة للإصلاح والتطوير في دول أخرى. وطلب من المكتب عرض بخدماته خلال فترة التنفيذ.

وفي ختام اللقاء، أكد  على ضرورة الاهتمام بعملية التسويق والتدريب للعاملين بما يحقق أهداف برنامج التطوير المتكامل إلى جانب الهيكلة الفنية وتحديث خطوط الإنتاج.

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