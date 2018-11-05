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وزيرا التعليم والتعليم العالي يطلقان رؤية مشتركة لاكتشاف وصناعة القادة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:07 م
وزيرا التعليم والتعليم العالي يطلقان رؤية مشتركة لاكتشاف وصناعة القادة فعاليات جلسة "كيف نبني قادة المستقبل"
كتبت – دينا الحسينى – بعثة اليوم السابع - تصوير حسين طلال
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن رؤية مشتركة تبنتها الوزارتان لاكتشاف وصناعة القادة، بدءا من مرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي وصولا إلى مرحلة التعليم الجامعي والدرجات العلمية المتقدمة.

وكانت قد انطلقت فعاليات جلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، صباح اليوم الاثنين، ضمن أعمال اليوم الثالث من منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ ويستمر حتى غد الثلاثاء، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.

 
صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (1)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (2)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (3)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (4)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (5)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (6)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (7)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (8)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (9)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (10)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (11)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (12)
 

 

صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (13)
صور جلسة كيف نبني قادة المستقبل (14)
 

 


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