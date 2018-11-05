وزيرا التعليم والتعليم العالي يطلقان رؤية مشتركة لاكتشاف وصناعة القادة

كتبت – دينا الحسينى – بعثة اليوم السابع - تصوير حسين طلال

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن رؤية مشتركة تبنتها الوزارتان لاكتشاف وصناعة القادة، بدءا من مرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي وصولا إلى مرحلة التعليم الجامعي والدرجات العلمية المتقدمة.

وكانت قد انطلقت فعاليات جلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، صباح اليوم الاثنين، ضمن أعمال اليوم الثالث من منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ ويستمر حتى غد الثلاثاء، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.



















































