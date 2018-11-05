نيابة المنتزة تحبس قاتلى سائق التوكتوك 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة بالإسكندرية حبس قاتلى سائق التوكتوك بالمنتزة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهما فى الموعد بعد سماع أقوالهم واعترافهم بالواقعة.

وكانت قد نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية فى كشف غموض وقائع القتل فقد تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة (بمديرية أمن الإسكندرية)، بالعثور على جثة ( سائق توك توك 23 سنة له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة المراغى القديمة - دائرة القسم) بالوصلة الرابطة بين الطريق الدولى وطريق الإصلاح بدائرة القسم مهشم الرأس وبه جروح طعنية متفرقة وبطيات ملابسه متعلقاته الشخصية عدا هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الحادث وهم عبدالله ب.ع 22 سنة عاطل ، له معلومات جنائية ، نور م.م 17 سنة عاطل ، له معلومات جنائية .. مُقيمان بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أمكن ضبط المتهمان المذكوران، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الحادث وإتفاقهما على التخلص من المجنى عليه، وسرقة التوك توك وهاتفه المحمول، وتصرفا فى التوك توك بالبيع لصاحب ورشة بدائرة مركز شرطة أبو حمص (بالبحيرة) بمبلغ 7800 جنيه، وأرشدا عن المبلغ المالى والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة تم ضبط الأخير، وبحوزته التوك توك .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.