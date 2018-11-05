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ننشر الكشوف المبدئية للمرشحين فى انتخابات الطلاب بكليات جامعة القاهرة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:20 م
ننشر الكشوف المبدئية للمرشحين فى انتخابات الطلاب بكليات جامعة القاهرة جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، كشوف الطلاب المرشحين على الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، بعد إعلانها من قبل إدارات رعاية الشباب بالكليات والجامعة.
 
وبدأت اليوم مرحلة التقدم بالطعون على الطلاب المرشحين لهذه الانتخابات وتستمر الطعون حتى يوم الثلاثاء المقبل لتعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء المقبل.
 
 
كشوف المرشحين (2)
كشوف المرشحين (2)

كشوف المرشحين (3)
كشوف المرشحين (3)

كشوف المرشحين (4)
كشوف المرشحين (4)

كشوف المرشحين (5)
كشوف المرشحين (5)

كشوف المرشحين (6)
كشوف المرشحين (6)

كشوف المرشحين (7)
كشوف المرشحين (7)

كشوف المرشحين (8)
كشوف المرشحين (8)

كشوف المرشحين (9)
كشوف المرشحين (9)

كشوف المرشحين (10)
كشوف المرشحين (10)

كشوف المرشحين (11)
كشوف المرشحين (11)

كشوف المرشحين (12)
كشوف المرشحين (12)

كشوف المرشحين (13)
كشوف المرشحين (13)

كشوف المرشحين (14)
كشوف المرشحين (14)

كشوف المرشحين (15)
كشوف المرشحين (15)

كشوف المرشحين (16)
كشوف المرشحين (16)

كشوف المرشحين (17)
كشوف المرشحين (17)
 

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