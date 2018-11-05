نقيب العلميين: نتواصل مع البرلمان لإقرار قانون مزاولة المهنة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن النقابة تتواصل مع النائب محمد القصبى باعتباره رئيس الأغلبية البرلمانية، وذلك لإقرار قانون مزاولة المهن العلمية، خلال الدورة الحالية، للحفاظ على حقوق الأعضاء من الدخلاء.

وأضاف المليجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أيضًا تتواصل لإقرار تعديلات قانون النقابة، لزيادة معاشات الأعضاء، المقدرة بـ90 جنيهًا فقط، لتصبح لائقة بالأعضاء، وذلك من خلال إعادة تحصيل الدمغات التى تم وقفها فى السنوات الماضية.