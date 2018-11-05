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نائب رئيس جامعة القناة يكرم الوفد الطلابى المشارك فى المنتدى البيئى التاسع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:45 م
نائب رئيس جامعة القناة يكرم الوفد الطلابى المشارك فى المنتدى البيئى التاسع جانب من اللقاء
الإسماعيلية جمال حراجى و السيد فلاح
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استقبل الدكتورطارق راشد رحمى ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، الوفد الطلابى المشارك فى فعاليات المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة، تحت إشراف الدكتورعبد الله الشافعى ، وتكريمهم على التمثيل المشرف للجامعة، برعاية الدكتورعاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور طارق راشد، أن ممارسة النشاط بالجامعة أحد الركائز الأساسية فى بناء شخصية طالب متميز قادرعلى فهم ما يدورحوله بالمجتمع، ومدرك للمتغيرات التي تحدث من حوله ، ومن هنا جاء دعم الجامعة لطلابها لحضور مثل هذه المنتديات الهامة ، وشارك فى المنتدى كل من أحمد سامي كلية الطب ، زياد السيد كلية الزراعة، هشام سيد ،  كلية التربية ،   مجدي حسن  ،  تربية رياضية  ،  محمد صلاح ،  كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مروة أحمد ،  كلية الطب، حنان خيرى ،  كلية التربية، آلاء منصور ، معهد فنى تمريض، وباسنت محمود ،  كلية تجارة ، غادة أحمد ، معهد فنى تمريض.

 

 


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