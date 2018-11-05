موجز 6.. وزير الداخلية يعزى البابا تواضروس بعد الثأر لشهداء المنيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأحبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل مؤتمرات وندوات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم واجب العزاء، فى شهداء حادث المنيا، بعد القصاص من الجناة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، قدم خلالها واجب العزاء فى شهداء الوطن من المصريين الذين صعدت أرواحهم الطاهرة لبارئها عقب عودتهم من دير الأنباء صموئيل بالمنيا بيد الإرهاب الغادر.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع إنشاء مدينة لشباب أفريقيا فى مصر ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018، ليس فقط لإتاحة الفرصة للشباب الأفريقى المشاركة فى المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر، ولكن أيضا لتتلقى وتستقبل الأبناء من شباب القارة على مدار العام.





رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال منتدى شباب العالم على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

قوبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترحيب كبير من الشباب المتواجدين لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.





أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018 مقارنة ب 44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 بارتفاع قدره نحو 42 مليون دولار.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتياجات الدولة المصرية من الفصول تصل إلى 250 ألف فصل، بتكلفة 130 مليار جنيه، للوصول بالكثافة إلى 40 طالبا فى الفصل الواحد.





أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي أن هناك إرادة سياسية داعمة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة بداية من تخصيص عام 2018 عاما لهم، وأن هناك التزاما من جانب الدولة لتحقيق هذه الإرادة، مشيرة إلى أن الوزارة في تعاملها مع قضية الإعاقة تنطلق عبر منهج يتيح الحماية والتمكين والتأهيل لذوي الإعاقة.

شدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة تراهن على الأطفال والشباب، داعيًا أولياء الأمور بضرورة التفاعل والاستجابة للنظام التعليمى الجديد من أجل اللحاق بالدول المتقدمة، متابعا:"يا ريتنا كنا عملنا النظام ده من 10 سنين".





"شريك الجسد"، هو عنوان فيلم حمل الكثير من المعانى وسلط الضوء على إحدى قصص الحب النادرة فى مجتمعنا، حيث يروى الفيلم قصة زوجين قررا أن يقتسما الحياة معا وأن يكون الرابط بينهما هو الحب والتضحية فقط.

مع أول خيط للنهار تجدهم يخرجون أفواجا وعائلات يقصدون الشوارع الرئيسية وأماكن تجمعات القمامة بحثا عن المخلفات الصلبة ويتركون خلفهم تلال أخرى بعد نبشهم للصناديق وأخذ ما يحتاجون منها للبيع، إنهم النباشين هكذا سماهم العاملين فى مجال النظافة، ففى كل مهنة نجد مهن أخرى مرتبطة بها، أشبة بالتروس الصغيرة، التى لا يمكن الاستغناء عنهم، لهم من الحكايات والقصص ما يجعلهم أبطال فى سيناريو نظافة مصر، وهو ما دفع الدولة للبحث عن إمكانية دمجهم فى المنظومة الجديدة للنظافة.





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية قومية لمناقشة تعظيم الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعى، فى توصيات منتدى شباب العالم.

توفى صباح اليوم، اللواء أحمد عبد الحليم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية.





أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبه و6 آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمعروفة إعلاميا بقضية مقتل طالب الرحاب.

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة المهمين فى قضية وفاة طبيبة بمستشفى المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة وتحديد جلسة الغد للمحاكمة أمام محكمة جنح المطرية.





قرر المحامى العام الأول لنيابات مركز إمبابة وكرداسة، المستشار وليد سراج، إحالة سائق زوجة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بقتل مواطن سودانى الجنسية عن طريق الخطأ، وإصابة مصرى وزوجته التايلندية وصديقهما التايلندى فى حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، عن الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بثلاث دوائر خلت فيها 3 مقاعد لوفاة نوابها وهى دائرة زفتى بالغربية والعريش بشمال سيناء وطامية بالفيوم، كما حددت الهيئة موعد فتح باب الترشيح لمدة 8 أيام من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى.





أعلنت محافظة الجيزة عن غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بدءاً من ميدان مصطفى محمود ولمسافة 155 متر وعرض 15 متر فى اتجاه شارع السودان فى إطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق وبدء إنشاء هواية محطة المترو بشارع جامعة الدول العربية.

شهدت مدرسة عزبة ميت هاشم للتعليم الأساسى التابعة لإدارة سمنود التعليمية، قيام محمد علم الدين بدوى مدير المدرسة، بتنظيف بالوعات الصرف الصحى بيديه، وذلك بمساعدة عدد من مدرسى المدرسة قبل بداية طابور الصباح.





قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة، لـ 10 يناير المقبل للنطق بالحكم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 754.822 مليار جنيه.





تشهد مختلف أنحاء الجمهورية انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يسود كافة الأنحاء طقس معتدل نهار بارد ليلا ، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث نصح خبراء الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس المناسبة نظرا لبرودة الأجواء حتى نهاية الأسبوع الجارى.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء المقبل 29 من صفر الموافق 7 نوفمبر الجارى وهو يوم الرؤية.





كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كوكب عطار سيصل غدا الثلاثاء لأقصى استطالة له، حيث يبلغ الكوكب أقصى استطالة له (23.3 درجة من الشمس).

تحدى بسيط بين الأصدقاء يمكن أن يغير من حياة أحدهم للأبد، وهذا ما حدث لسام بالارد، شاب أسترالى يبلغ من العمر 28 عاماً أدى قيامه بتحدى مع أصدقائه إلى وفاته فى هذا السن الصغير بعد مرور 8 سنوات من التحدى وسط معاناة شديدة مع المرض.





خاض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مرانه الأخير على ملعب التتش، قبل السفر إلى رادس لخوض مباراة العودة فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق الترجى التونسى، فى رحلة البحث عن التتويج باللقب التاسع للقلعة الحمراء.

حدد وديع الجرىء، رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم، غداً الثلاثاء، موعداً لبدء طرح تذاكر مباراة الترجي التونسى والأهلى المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب "برج العرب"، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا.





نجح البطل الأوليمبى محمد إيهاب فى تحقيق ذهبية الخطف فى بطولة العالم لرفع الاثقال المقامة فى تركمانستان بمنافسات وزن 81 كجم مسجلا رقما عالميا جديدا.

لوح مؤمن زكريا، لاعب فريق الأهلى ، بالرحيل عن الفريق بعد استبعاده من قائمة الفريق فى مباراة الترجى التونسى بنهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب رادس.

كشف هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص قضايا الزمالك فى الفيفا وتسديد أموال مستحقات اللاعبين.