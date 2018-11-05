موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الاحتياطى الأجنبى لمصر يرتفع إلى 44.501 مليار دولار

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار فى مقدمتها ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.501 مليار دولار وفيما يلى عرض لاهم الأخبار :

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.501 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018 مقارنة ب 44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 بارتفاع قدره نحو 42 مليون دولار.

غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات بسبب أعمال المترو

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بدءاً من ميدان مصطفى محمود ولمسافة 155 متر وعرض 15 متر فى اتجاه شارع السودان وذلك فى اطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومى لمترو الانفاق وبدء انشاء هواية محطة المترو بشارع جامعة الدول العربية .

انقطاع المياه 6 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل بسبب غسل الشبكات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

"اليوم صفر"..منتدى الشباب يطلق جرس إنذار لخطر ندرة المياه بجلسة الأمن المائى

تحتل قضية ندرة المياه الصالحة للشرب، فى العالم، مكانة كبيرة فى فعاليات منتدى شباب العالم 2018، إذ خصص المنتدى جلسة بعنوان "اليوم صفر، الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى" لمناقشة القضية.

السيسي يحذر من خطورة عدم استيعاب تطور شبكات التواصل على المجتمع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبكات التواصل الاجتماعى تطور إنسانى قائم وسنتعامل معه، لأنه جزء من صناعة ربنا سبحانه وتعالى فى الوجود.

كيف نبنى قادة المستقبل؟.. وزيرا التعليم يجيبان بجلسة منتدى الشباب

"كيف نبنى قادة المستقبل؟"، عنوان لأحد الجلسات فى فعاليات اليوم الثالث، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

السيسى: مواقع التواصل الاجتماعى تؤثر علينا سلبا بسبب قلة الوعى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدول المتقدمة بشعوبها وحياتها تستطيع أن تتعايش مع تحديات السوشيال ميديا ولا تتأثر بها كثيراً، وعلي العكس تماما فإن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر علينا هنا في المنطقة، بسبب قلة الوعي.

السيسي: تشكيل لجنة قومية لمناقشة الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية قومية لمناقشة تعظيم الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعى، فى توصيات منتدى شباب العالم.

صور.. الوطنية للانتخابات تعلن مواعيد اقتراع الناخبين بدوائر زفتى والعريش وطامية

دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للاقتراع فى 3 دوائر وهي زفتي بالغربية والعريش بشمال سيناء وطامية بالفيوم وفتح باب الترشيح من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى.

وفاة اللواء أحمد عبد الحليم أحد أبطال حرب أكتوبر

توفى صباح اليوم، اللواء أحمد عبد الحليم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية.