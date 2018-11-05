مصر تترأس أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية للسياحة العربية

كتب مصطفى عنبر

ترأست مصر، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية للسياحة العربية والذى يعقد على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

مثل مصر فى الاجتماع، منال عبد السلام وكيل وزارة السياحة للعلاقات العامة والدولية، وبحضور دينا الظاهر مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلى وزارات وهيئات السياحة فى عدد من الدول العربية.

وأكدت الظاهر فى تصريح لها على هامش الاجتماع اليوم، أن اللجنة تناقش عددا من البنود منها قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى 2153 بشأن دعم الاقتصاد الفلسطينى، وتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة وهى ورقة عمل مقدمة من وزارة السياحة بالبحرين.

وأضافت أن الاجتماع يناقش سبل تحقيق التنمية المستدامة 2030 فى قطاع السياحة بالمنطقة العربية، ومعايير الجودة السياحية فى مجال وكالات السياحة والسفر.

وأشارت إلى أن الاجتماع يناقش أيضا تحديات الأمن السياحى العربى واليات المواجهة وهى ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

كما يناقش الاجتماع ورقة عمل مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حول الحاضنة السياحية، بالآضافة إلى مناقشة بند حول مشاركة المجلس الوزارى العربى للسياحة فى فعاليات المعرض الدولى اكسبو 2020 فى دبى فى الفترة من 20 اكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021 وذلك فى إطار تكليف الأمين العام للجامعة العربية بإعداد تصور متكامل حول مشاركة الأمانة العامة والأجهزة الفنية التابعة لها سواء المجالس الوزارية العربية المتخصصة أو المنظمات والاتحادات العربية ذات العلاقة فى فعاليات اكسبو 2020 فى دبى.