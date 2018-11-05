مصرع شخص صدمته سيارة بحرفيين "زرزارة" بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى منذ قليل شخص مصرعة بعد ما صدمته سيارة مسرعة أثناء قيادته دراجة بخارية بمنطقة حرفيين "زرزارة" بحى الضواحى ببورسعيد وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة الضواحى يفيد مصرع "ى . م . ى"37 سنه بعدما صدمته سيارة مصرعة أثناء قيادته دراجة بخارية .

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمة للتصريح بالدفن لمباشرة التحقيق .