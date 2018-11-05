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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:34 م
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مسئول: مؤشر السرعة فى الطائرة الإندونيسية المنكوبة كان تالفا آخر 4 رحلات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:08 م
مسئول: مؤشر السرعة فى الطائرة الإندونيسية المنكوبة كان تالفا آخر 4 رحلات إندونيسيا
رويترز
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قالت هيئة سلامة النقل الوطنية فى إندونيسيا اليوم الاثنين 5 نوفمبر،إن مؤشر السرعة الجوية كان تالفا خلال آخر أربع رحلات للطائرة بوينج 737 ماكس التى تحطمت الأسبوع الماضى مما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189.

وقال رئيس الهيئة سورجانتو تجاهجونو للصحفيين إنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مُسجل بيانات الرحلة، مضيفا أن الهيئة تستفسر من شركة بوينج والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات فى جميع أنحاء العالم.

 


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