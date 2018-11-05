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محافظ كفر الشيخ يحيل عددا من المسئولين ببلطيم للنيابة العامة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:53 م
محافظ كفر الشيخ يحيل عددا من المسئولين ببلطيم للنيابة العامة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، عددا من المسئولين بمركز ومدينة بلطيم الى النيابة العامة، اليوم الإثنين، وذلك لارتكابهم عددا من المخالفات التى شابت إصدار تراخيص بناء مخالف على الأراضى الزراعية لـ3 قرى، تضمنت "قرية دلتا بلوبتش السياحية، وقرية داليا السياحية، وقرية الشيماء السياحية"، وذلك بعد فحص هذه الملفات وكل الإجراءات الخاصة بهذه القرى بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ.

 

كما أحال محافظ كفر الشيخ بعض مسئولى التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إلى النيابة الإدارية بالتنسيق مع هيئة الرقابة والإدارية بالمحافظة، بشأن المخالفات المالية والإدارية التى شابت عمليات توريد احتياجات التعليم الفنى من المعدات والآلات والتجهيزات التى تم شراؤها دون احتياج حقيقى.

 

كما أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 40 مديراً لجمعيات زراعية بالمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات إلى النيابة الإدارية بالتنسيق مع هيئة الرقابة والإدارية بكفر الشيخ، على خلفية تغاضيهم وتقصيرهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات مزارعى الأرز متجاوزى زراعة المساحات المقررة، وعدم قيامهم بحصر أسماء المزارعين المخالفين لمساحات زراعة الأرز المصرح بها، وعدم تحصيلهم الغرامات المستحقة على هؤلاء المخالفين، وذلك بعد فحص هذه المخالفات بواسطة هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ.

 

وأمر محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الرى باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال تحصيل غرامات هذه المخالفات المقررة، طبقاً للقانون حفاظاً على حق الدولة والمال العام.

وقال المحافظ إنه سيتم القيام بحملات مفاجئة لمواجهة محتكرى الأرز الشعير، بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، ومديرية ومباحث التموين، للرقابة والمرور على مخازن ومضارب الأرز، وضبط المخالفين والمحتركين، ليتم تنظيم هذه الحملات بصفة دورية، لضبط المخالفين ومنع احتكار السلع الغذائية، وضبط الأسعار فى الأسوق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.


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