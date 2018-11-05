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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:43 م
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مجلس إدارة بلتون يقرر إلغاء زيادة رأس مالها بقيمة مليار جنيه

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:18 م
مجلس إدارة بلتون يقرر إلغاء زيادة رأس مالها بقيمة مليار جنيه الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة
كتب هانى الحوتى
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وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على مقترح الإدارة التنفيذية للشركة بإلغاء زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة المصدر والمدفوع  من 338 مليون جنيه إلى 1.338 مليار جنيه لقدامى المساهمين بزيادة قدرها مليار جنيه نقدا التي تم إقرارها في الجمعية العامة غير العادية للشركة 

كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة، على ارجاء الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالنظر في تعديل بعض قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 27 يونيو  2016 و الذى كان مقرر عقدها يوم الخميس 8 نوفمبر 2018 على أن يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب  في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إلغاء زيادة رأسمال شركة بلتون المالية القابضة المصدر و المدفوع من 338,031,958 جنيه مصري الى338,031,958, 1 جنيه لقدامى المساهمين بزيادة قدرها مليار جنيه نقدا، وكذلك نظام شهادات الإيداع الدولية، والتي تم إقرارها في الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتحديد مكان وموعد الاجتماع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو ارسال الدعوة إلى المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المعنية واتخاذ كافة ما يلزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.


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