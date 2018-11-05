ماليزيا تدعو مواطنيها لتقديم مساعدات إنسانية لضحايا الحرب باليمن

كوالالمبور(أ ش أ)

دعت وزارة الخارجية الماليزية، شعب ماليزيا لتقديم التبرعات والمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الحرب فى اليمن.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن وزير الخارجية، سيف الدين عبدالله قوله أن هذه الخطوة ضرورية فى التخفيف من أعباء اليمنيين، لا سيما النساء والأطفال الذين يعانون حاليا من الأزمة الجارية فى البلد.

وتابع: "ندعو الماليزيين كى يساهموا فى تقديم التبرعات والمساعدات الإنسانية. ونرجو أن تكون المبادرة تخفيفا للأعباء اليمنيين المحتاجين إلى الغذاء والرعاية الصحية".

وقال للصحفيين بعد تدشين صندوق الإغاثة للشعب اليمنى فى مجمع كارانغ كراف، بمنطقة شاه عالم، أمس الأحد: "كما أننا نتمنى أن تتجمع التبرعات فى أسرع وقت ممكن لمساعدة الشعب اليمنى استعدادا لمواجهة فصل الشتاء".

يشار إلى أن الصندوق سيقدم المساعدات الأولية بقيمة 100 ألف رنجيت فى نهاية الشهر الجارى، وتشمل الأغذية، والمياه العذبة، واللوازم الشتوية، والمنتجات الخاصة بالأطفال، والأدوية.