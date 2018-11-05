video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ماليزيا تدعو مواطنيها لتقديم مساعدات إنسانية لضحايا الحرب باليمن

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:15 ص
ماليزيا تدعو مواطنيها لتقديم مساعدات إنسانية لضحايا الحرب باليمن جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور(أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت وزارة الخارجية الماليزية، شعب ماليزيا لتقديم التبرعات والمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الحرب فى اليمن.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن وزير الخارجية، سيف الدين عبدالله قوله أن هذه الخطوة ضرورية فى التخفيف من أعباء اليمنيين، لا سيما النساء والأطفال الذين يعانون حاليا من الأزمة الجارية فى البلد.

وتابع: "ندعو الماليزيين كى يساهموا فى تقديم التبرعات والمساعدات الإنسانية. ونرجو أن تكون المبادرة تخفيفا للأعباء اليمنيين المحتاجين إلى الغذاء والرعاية الصحية".

وقال للصحفيين بعد تدشين صندوق الإغاثة للشعب اليمنى فى مجمع كارانغ كراف، بمنطقة شاه عالم، أمس الأحد: "كما أننا نتمنى أن تتجمع التبرعات فى أسرع وقت ممكن لمساعدة الشعب اليمنى استعدادا لمواجهة فصل الشتاء".

يشار إلى أن الصندوق سيقدم المساعدات الأولية بقيمة 100 ألف رنجيت فى نهاية الشهر الجارى، وتشمل الأغذية، والمياه العذبة، واللوازم الشتوية، والمنتجات الخاصة بالأطفال، والأدوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريطانيا تحث على قيام مجلس الأمن الدولى بعمل بشأن الأزمة فى اليمن

أنجلينا جولى تدعو إلى تسريع وقف إطلاق النار فى اليمن

يونيسف: أطفال اليمن يموتون بسبب عدم وصول المساعدات

جوتيريس يدعو لإنهاء العنف فى اليمن حول المدن والمرافق الحيوية

ماليزيا

اليمن

الحرب فى اليمن

الشعب اليمنى

ضحايا الحرب فى اليمن




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة