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قيادات الإسماعيلية يشهدون جنازة شهيد المحافظة.. صور

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:18 م
قيادات الإسماعيلية يشهدون جنازة شهيد المحافظة.. صور محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن أثناء تشيع جنازة الشهيد
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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فى جنازة مهيبة ودعت جماهير الإسماعيلية جثمان الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانيين، ابن قرية نفيشة الشهير بـ"أوتاكا"، وكان على رأس المشيعين لجثمان الشهيد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية واللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء واللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء جمال غزالى وعدد كبير من مساعدى مدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كان الشهيد البطل قد استشهد فى أثناء تنفيذ أحدى المأموريات مساء أمس أثناء مداهمة أحد أوكار التكفيريين بقرية جلبانه، إثر إصابته بطلقة بالصدر.

يذكر أن الشهيد وحيد والديه والذى توفى والده منذ سنوات وأصبح هو العائل لوالدته التى ارتبطت به ارتباطا كبيرا، وتزوج وأنجب ولد وبنتين أكبرهم فى المرحلة الإعدادية.

عمل "أوتاكا" فى وحدة مباحث القنطرة شرق منذ سنوات، وارتبط بعلاقات طيبة مع جميع الضباط وزملائه من أفراد الشرطة وشارك الشهيد قبل وفاته فى العديد من المأموريات التى استهدفت مزارع المواد المخدرة وخلال سير الجنازة لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ومسقط رأسه ردد المشيعون لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله.

 

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (1)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (2)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين 

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (3)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (4)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (5)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (6)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (7)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (8)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين (9)
جنازة الشهيد أمين شرطة محمد بكرى حسانين

 

 


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