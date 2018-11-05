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قوات الجيش اليمنى تقترب من إكمال الطوق العسكرى على مدينة الحديدة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:10 م
قوات الجيش اليمنى تقترب من إكمال الطوق العسكرى على مدينة الحديدة اليمن
أ ش أ
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واصلت قوات الجيش اليمنى مسنودة بقوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، عملياتها العسكرية فى محافظة الحديدة غربى اليمن ، لليوم الثالث على التوالى ، وسط رجوع مستمر تشهده صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير مساحات واسعة فى الضواحى الشمالية الشرقية للمدينة، ومحاصرة مجاميع الميليشيات الحوثية المتمركزة فى مستشفى 22 مايو، وتمشيط مواقع جديدة فى شارع الخمسين كانت تتسلل منها ميليشيات الحوثي.

وأشار مصدر ميدانى يمنى إلى أن وحدات من ألوية العمالقة استطاعت السيطرة على مجمع إخوان ثابت شمال شرقى المدينة عقب مواجهات مع عناصر الميليشيات استمرت ثلاث ساعات، مضيفًا أن نيران الجيش استهدفت قناصة حوثيين كانوا يعتلون سطح فندق قصر الاتحاد.

وأضاف المصدر أن 18عنصرًا كانوا يحاولون الهجوم على المواقع التى حررت قبالة مصانع البحر الأحمر، إلا أن الجيش استهدفهم بصاروخ موجه ما أسفر عن مقتلهم جميعًا، لافتاً إلى أن مجاميع حوثية فرت باتجاه مناطق الشمال الغربى بعد تلقيهم خسائر فادحة.

وفى السياق ذاته، أفادت مصادر محلية يمنية بأن عشرات القذائف التى أطلقها الحوثيون من وسط الأحياء السكنية سقطت فى شارع 7يوليو، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة، إضافة إلى أضرار مادية لحقت ببعض المبانى السكنية.

 

 

 


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