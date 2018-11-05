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قافلتان لتوفير السلع الغذائية لقريتين بكفر الشيخ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:54 ص
قافلتان لتوفير السلع الغذائية لقريتين بكفر الشيخ ‏ توفير السلع الغذائية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قريتا محلة موسى، وروينه، التابعتين لمركز كفر الشيخ ، قافلتين لتوفير جميع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، قافلتي محاربة الغلاء بالقريتين، موجهاً رئيس قرية محلة موسى بتبليغ المواطنين ،جاء ذلك بمشاركة شباب جمعية التنمية المستدامة بكفر الشيخ، وبحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمحاسب سيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

قال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،وفرت المحافظة السلع الغذائية بأسعار مخفضة منها كيلو السكر ب 7.5 جنيه، وربع كيلو شاي ب 25 جنيه بدلاً من 28 جنيها، وكيلو الأرز ب 6جنيهات، وكيلو العدس ب12 جنيهاً، وكيلو اللحوم الطازجة ب 88جنيهاً، والسمك البلميطة (الروسي) المجمد بأنواعه من 25إلى 35 جنيه بدلاً من 30إلى40 جنيه، وبدأت أسعار زيت الطعام من 12جنيه وحتى 35 جنيه حسب النوع والوزن، بجانب توافر عدد من السلع الغذائية والتموينية، بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي.

 


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سلع غذائية

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