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فيديو.. ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية من محطة وقود بالقليوبية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:19 م
فيديو.. ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية من محطة وقود بالقليوبية أموال
كتب محمود عبد الراضى – دينا الحسينى
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ينشر اليوم السابع فيديو يبرز نجاح أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة الإستيلاء على مبالغ مالية بإحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة قليوب تحت تهديد السلاح ، وإعادة المسروقات.

كانت مباحث القليوبية، نجحت في القبض على 7 أشخاص قاموا بالاستيلاء على مبلغ 360 ألف جنيه، بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة قليوب تحت تهديد السلاح، وتمكن الأمن من إعادة المسروقات.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة  قليوب، من "مشرف" بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بعمله بالمحطة فوجئ بحضور 4 ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بتكبيل عمال المحطة وحجزهم داخل إحدى غرف المحطة، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 360 ألف جنيه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

 

 

 

 

 

 


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