غدًا.. ورشة عمل مصرية فرنسية بهندسة الزقازيق حول الطاقة الهيدروجينية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تنطلق غدا الثلاثاء، من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، فعاليات ورشة العمل المصرية الفرنسية حول الطاقة الهيدروجينية وخلايا الوقود وتطويرها بالتعاون مع معهد بلفورت مونتبلارد الفرنسى، بمشاركة وفد فرنسى مصرى مشترك من كبار الباحثين فى مجال الطاقة الهيدروجينية وخلايا الوقود، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، مضيفا أن الورشة تعقد للعام الثانى على التوالى كجزء من المشروع البحثى HyBrid-IMHOTEP المشترك بين الجانب المصرى والجانب الفرنسى.

وقال الدكتور هيثم سعد رمضان الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسى للمشروع أن الورشة يشارك فى فعالياتها وفد فرنسى برئاسة البروفيسور محمد بشريف رئيس فريق البحث الفرنس، ويضم البروفيسور دانيال هيسيل رئيس فيدرالية معامل أبحاث خلايا الوقود FCLAB بفرنسا، والبروفيسور مارى سيسيل بيرا نائب رئيس معمل فيمتو بفرنسا.