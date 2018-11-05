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غدًا.. ورشة عمل مصرية فرنسية بهندسة الزقازيق حول الطاقة الهيدروجينية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:50 م
غدًا.. ورشة عمل مصرية فرنسية بهندسة الزقازيق حول الطاقة الهيدروجينية الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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تنطلق غدا الثلاثاء، من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، فعاليات ورشة العمل المصرية الفرنسية حول الطاقة الهيدروجينية وخلايا الوقود وتطويرها بالتعاون مع معهد بلفورت مونتبلارد الفرنسى، بمشاركة وفد فرنسى مصرى مشترك من كبار الباحثين فى مجال الطاقة الهيدروجينية وخلايا الوقود، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق، مضيفا أن الورشة تعقد للعام الثانى على التوالى كجزء من المشروع البحثى HyBrid-IMHOTEP  المشترك بين الجانب المصرى والجانب الفرنسى.

وقال الدكتور هيثم سعد رمضان الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسى للمشروع أن الورشة يشارك فى فعالياتها وفد فرنسى برئاسة البروفيسور محمد بشريف رئيس فريق البحث الفرنس، ويضم البروفيسور دانيال هيسيل رئيس فيدرالية معامل أبحاث خلايا الوقود FCLAB  بفرنسا، والبروفيسور مارى سيسيل بيرا نائب رئيس معمل فيمتو بفرنسا.


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