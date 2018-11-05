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غدا طقس معتدل وأمطار بوسط سيناء والدلتا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:34 ص
غدا طقس معتدل وأمطار بوسط سيناء والدلتا والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية  ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء  بالقاهرة العظمى 26  والصغرى 19 درجة ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 25 والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 28 والصغرى 16 درجة ، وقنا العظمى 29 والصغرى 17 ، وأسوان العظمى  29  والصغرى 19 درجة.

 

 

 

 

 

 


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