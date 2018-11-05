عميد علوم بورسعيد: "البترول" و"الغاز الطبيعى" برامج مميزة بالكلية

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور مجدى إبراهيم البنا عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد، أن الكلية لديها برامج مميزة كالتقنية الحيوية والكيمياء والبترول والغاز الطبيعى والجولوجيا "بدون مصروفات" لربط الخريجين بسوق العمل المحيط به مثل المستشفيات والمصانع وشركات البترول والإدارة البيئية والثروة السمكية وهيئة الأرصاد الجوية وكلها برامج تمكن الخريج من إيجاد فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته العلمية الحاصل عليها .

وأضاف "البنا"، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الكلية تعتمد على 3 جوانب هامة منها التدريس البحثى، ورسائل الماجستير والدكتوراه والدبلومات والأبحاث العلمية والدراسات العليا، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية تتعلق بمشاكل المجتمع والعلوم الأساسية فضلا هناك الجانب التدريسى لطلاب كليات بكالوريوس العلوم والتربية الأقسام العلمية وطلاب الصيدلة.

وأكد أن الكلية تساهم بالمشاركة المجتمعية المرتبطة بالمجتمع المحيط بجانب تبنى المشكلات وإيجاد الحلول العاجلة لها من خلال عقد برتوكولات تعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمارك والهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية بجانب تدريب الطلاب بالمناطق الصناعية والإستزراع السمكى .

وأشار البنا قائلا "نسعى للحصول على متطلبات الجودة والإعتماد من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة تتناسب مع المعايير الدولية بجانب تناسق عدد الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس" .

وتابع "أن الكليه بها 1000 طالبا وطالبة و2000 آخرين فى مراحل الدراسات العليا بالإضافة إلى طلاب كلية التربية بالأقسام العلمية دبلومات وماجستير".

وفى سياق متصل أكد البنا أن الكلية تشارك فى مجال خدمة البيئة من خلال عقد ندوات توعوية فضلا عن الدورات التدربية لموجهى ومدرسى العلوم بالمدارس الإبتدائية و الإعدادية والثانوية لتأهيلهم فى مجال العلوم والرياضيات وكلها دورات بالمجان.

ومن جهة أخرى أكد أن الكلية لديها مركز للدكتور فاروق الباز للإستشعار عن بعد لتقديم كافة الخدمات فى مجال أنظمة المعلومات الجغرافية ومركز آخر للعلوم والإستشارات العلمية والبيئية لخدمة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مثل تحليل جودة المياه والهواء والأتربة للحفاظ على الصحة العامة.