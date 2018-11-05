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عشان نعرف بعض.. جلسة تعارف بين المشاركين بمنتدى شباب العالم فى دقيقة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:08 م
عشان نعرف بعض.. جلسة تعارف بين المشاركين بمنتدى شباب العالم فى دقيقة منتدى شباب العالم
كتب محمد رضا
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يواصل منتدى شباب العالم 2018، فعالياته لليوم الثالث على التوالى، والذى ينظم حفله الختامى، غدًا الثلاثاء، فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسئولين، والضيوف من مسئولى وقيادات الدول المشاركة فى المنتدى، إضافة إلى مشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة حول العالم.

 

وتطبيقًا لهدف منتدى شباب العالم 2018، بتقريب وجهات النظر وسد الثغرات بين شباب الدول المشاركة فى فعاليات المنتدى، وزيادة معرفتهم بالمجتمعات الأخرى، نظم القائمون على المنتدى، جلسات قصيرة تجمع بين الشباب للتعارف والتقارب أكثر فيما بينهم والتعرف على مميزات وطباع المجتمعات الأخرى، من خلال زملائهم ممثلين تلك الدول فى فعاليات وجلسات المنتدى.

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وفى هذا الإطار، نشرت صفحة منتدى شباب العالم 2018، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لحوار قصير يستغرق دقيقة واحدة فقط، بين شاب من جيبوتى، وامرأة من السعودية، أجابوا خلالها على مجموعة من الأسئلة بإجابات مقتضبة لتعريف بعضهم البعض المزيد عن حياة شعبيهما، فعما تشتهر به كلا البلدين، قال الشاب من جيبوتى، إن بلده مشهور بموقعها الاستراتيجى، أما المرأة السعودية، فقالت "أكتر حاجة مشهورة فى بلادى المملكة العربية السعودية، أكيد الحرمين الشريفين"، وعن الطبق الأشهر فى كلا البلدين، كانت السنبوسة والباجية، أشهر أكلات جيبوتى، بينما كانت الإجابة السعودية، بأن "المطبخ السعودى غنى ومتنوع وأكتر أكلة معروفة هى الكبسة".

وبسؤالهما عن الفنان المفضل فى بلديهما، قال الشاب من جيبوتى، "عندنا مطرب مشهور هو عبد الله ليل"، أما المرأة السعودية قالت "أشهر فنان هو فنان العرب محمد عبده"، وعن أشهر تطبيق سوشيال ميديا مستخدم، قال الشاب الجيبوتى، أشهر تطبيق مستخدما لدينا هو "فيس بوك" و"واتس آب"، أما الفتاة فقالت "السعودية أكثر تطبيق مشهور فيها هو "تويتر" ويأتى بعده "سناب شات"، وعن الحدث المثير الذى وقع مؤخرًا فى بلديهما، قال الشاب من جيبوتى "المنطقة التجارية الحرة، فأكبر منطقة تجارية حرة أفريقية انشأت فى جيبوتى، وإن شاء الله يتم افتتاحها"، أما الفتاة فقالت "أكبر الأحداث هو السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة".

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