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طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانا على سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

 

القاهرة 18 26

وسط الدلتا 18 26

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 24

مطروح 16 25

السلوم 16 24

سيوة 17 27

بورسعيد 22 25

دمياط 21 24

العريش 17 23

رفح 16 23

الإسماعيلية 14 27

السويس 17 27

رأس سدر 18 25

نخل 09 24

نويبع 22 27

طابا 20 25

كاترين 10 20

الطور 19 23

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 17 27

بني سويف 17 27

المنيا 14 28

أسيوط 15 28

سوهاج 16 29

قنا 17 29

الأقصر 16 30

أسوان 19 30

أبوسمبل 19 30

الوادي الجديد 16 31

شلاتين 21 29

أبورماد 21 29

راس حدربة 22 28

حلايب 22 27

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 23 32

المدينة 14 27

الرياض 19 30

المنامة 25 30

أبوظبي 22 32

الدوحة 26 31

الكويت 19 26

دمشق 08 20

بيروت 18 22

عمان 11 17

القدس الشريف 13 16

غزة 19 23

بغداد 14 23

مسقط 23 28

صنعاء 08 24

الخرطوم 22 36

طرابلس 17 23

تونس 21 23

الجزائر 12 22

الرباط 10 17

نواكشوط 20 31

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 02 20

اسطنبول 14 19

إسلام آباد 09 24

نيودلهي 13 28

جاكرتا 25 33

بكين 03 10

كوالامبور 23 31

طوكيو 16 21

أثينا 14 21

روما 13 19

باريس 11 17

مدريد 12 18

برلين 08 17

لندن 12 15

مونتريال 04 07

موسكو 02 06

نيويورك 11 12

واشنطن 13 16

 

 

         

 


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