ضبط شخص ساوم مواطنين على مليون جنيه مقابل تعينهم بوظائف حكومية

كتب محمود عبد الراضي ـ محمود مقبول ـ دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموال أحد المواطنين بسوهاج بزعم قدرته على توفير فرص عمل لبعض أقاربه ببعض الجهات الحكومية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) بلاغا من أحد المواطنين مقيم بسوهاج، بقيام "ناصر ع"، بالحصول منه على مبلغ مالى نظير تعيين عدد من أقاربه ومعارفه ببعض الوظائف الحكومية، زاعماً تمتعه بعلاقات ونفوذ لدى بعض المسئولين بتلك الجهات، وعدم التزامه بذلك، وأمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة البلاغ بقيام "ناصر ع.م" حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج .. بإدعاء علاقات ونفوذ لدى المسئولين ببعض الجهات الحكومية، وحصل من الشاكى على ستمائة ألف جنيه مصرى) كمقدم لمبلغ مليون جنيه نظير تعيين عدد من أقاربه بتلك الجهات، إلا أنه لم يفى بذلك، وأمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.