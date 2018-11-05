ضبط شخصان هاربين من أحكام بالسجن المؤبد بالقليوبية

القليوبية خالد حجازى - نيفين طه

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية القبض على شخصان هاربان من حكمى بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بضبط كلا من "أحمد. ر" 35سنن، ميكانيكى ومقيم عين شمس – القاهرة، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 7781 لسنة 2017م جنايات قسم مدينة نصر "مخدرات" كلى رقم 1585 لسنة 2017م، حصر رقم 249 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد.

و" محمود .ع" ومقيم دائرة مركز الخانكه المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 2001 لسنة 2013م جنايات مركز الخانكة استعمال قوة كلى رقم 2731 لسنة 2014م، بالسجن المؤبد وغرامة 20 الف جنيه، جارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهما.