ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم رأس غارب من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، مكون من عاطلين وسائق؛ ومتهمين فى 27 قضية متنوعة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من جرامات الهيروين المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد مدحت منتصر، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن مباحث قسم رأس غارب من ضبط كل من "محمد ع. م. ا" 38 سنة – عاطل – مقيم منطقة الصحراوية – رأس غارب السابق اتهامه فى عدد 23 قضية متنوعة، و"وديع ف. م. ى" 29 سنة سائق مقيم عمارات أبو النصر – رأس غارب السابق اتهامه فى قضية مخدرات .

كذلك تم ضبط "محمد م. ع.م" 26 سنة عاطل مقيم خلف محطة التعاون رأس غارب والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا تبديد، وذلك عقب تقنين الإجراءات لتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 6 لفافات بلاستيكية شفافة اللون كبيرة الحجم لجوهر الهيروين المخدر تزن 150 جراما تقريبا و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى 2750 جنيها عند استقلالهم السيارة رقم "ط ر ل 3549" أجرة تاكسى قيادة الأول "ملكه" بمنطقة الكيلو 20 طريق الزعفرانة - بنى سويف دائرة القسم.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى متحصلات البيع والسيارة لترويج المواد المخدرة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2188 /2018 جنح قسم رأس غارب وأخطرت النيابة العامة .