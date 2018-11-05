صور.. وفد فرنسى يواصل زيارة مسار العائلة المقدسة

تصوير سامى وهيب

استقبل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، أمس الأحد، أول فوج سياحى فرنسى يزور مسار رحلة العائلة المقدسة.

ويتكون الفوج السياحى من 18 فرنسيا من مختلف الطوائف المسيحية، بمصاحبة الأنبا أثناسيوس مطران الكنيسة الفرنسية القبطية الأرثوذكسية بفرنسا، بمشاركة نوادي روتاري مصر، وائتلاف تنمية إحياء التراث، وبيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء من مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات الدينية والعامة، والمهتمين بمسار العائلة المقدسة إلى مصر.

وخلال الندوة وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح شهداء الاعتداء الإرهابي بطريق دير الأنبا صموئيل المعترف، وأكدوا على تضامنهم مع الدولة في محاربة الإرهاب الأسود، وأكد الوفد الفرنسى أنه يواصل زيارته لمسار العائلة المقدسة.