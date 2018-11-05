صور.. وزير النقل يتفقد مشروع كوبرى كلابشة الجديد فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

استهل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولته بمحافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، بتفقد مشروع كوبرى كلابشة الجديد، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

واستمع الوزير لشرح حول أعمال تنفيذ الكوبرى والتى من المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال شهر فبراير المقبل، على أن يتم افتتاح الكوبرى نهائيا 30 يونيو المقبل.

ويعد كوبرى كلابشة الجديد أحد أكبر المشاريع التنموية بمحافظة أسوان، والذى بدأ العمل فيه بموجب القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2013، ويتم تنفيذه بتكلفة 434 مليون جنيه، ويبلغ طوله 23 كيلو متراً، ويمتد الكوبرى لنحو 6 قرى، وهى "فارس وفطيرة والسلسلة" التابعة لمركز كوم أمبو، و"دهميت ودابود والأمبيركاب" التابعة لمركز نصر النوبة، وعرض الكوبرى 21 متراً.

ويضم مشروع كوبرى كلابشة 10 كبارى و6 أنفاق، ويقع الكوبرى على بعد 65 كيلو مترًا شمال مدينة أسوان، ويهدف إنشاء مشروع الكوبرى، إلى ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعى الشرقى وتخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وواجه إنشاء الكوبرى العديد من المشاكل والمعوقات أثناء أعمال التنفيذ، والتى من بينها ترحيل خطوط الضغط العالى للكهرباء وخطوط الاتصالات والمرافق إلى أماكن بديلة عن مسار الكوبرى، وأيضاً واجه استكمال المشروع مشاكل متعلقة بنزع ملكية نحو 154 مزارعاً لأراضى تقدر بنحو 87 فداناً تقريباً.

وبلغ إجمالى التعويضات للأهالى نحو 12 مليون ونصف المليون جنيه، بعد أن تم تقدير قيمة الفدان المنزوع ما بين 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، فى حين صدرت أحكام قضائية لصالح المنزوع أراضيهم تقضى بإلزام هيئة الطرق والكبارى باستكمال التعويض ويتراوح سعر الفدان خلالها من 160 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.























