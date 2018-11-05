صور .. محافظ الوادى الجديد يوجه بتحرير محاضر لمخالفى قرار رفع مخلفات النخيل

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمركز الخارجة تفقد خلالها أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة شارع طلعت ضرغام (السبط – الموقف الجديد) حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة، وذلك لراحة المواطنين وتحقيق السيولة المروريه .

ووجه محافظ الإقليم بضرورة الحفاظ على نظافة الشارع وتهذيب الأشجار وزراعة أشجار جديدة بدلا من التى تم إزالتها مع مراعاة الشكل الجمالى والطرق الحديثة فى زراعتها، وكذلك إزالة السياج الجريدى بطول الطريق والعمل على توسعته .

كما شدد المحافظ بإنذار أصحاب المزارع بالمنطقة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين لقرار رفع مخلفات النخيل من المزارع وإزالة النخيل والجريد الجاف واحد الأسوار المخالفة بالمنطقة بهدف توسعه الطريق .

كما وجه اللواء محمد الزملوط بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، ومديرية الإسكان للمرور ومعاينة عمارات الأولى بالرعاية بمنطقة السبط، وذلك لإعداد مقايسة تقديرية شاملة لكافة أعمال السباكة تمهيداً لإصلاحها (داخليا وخارجيا) وذلك على نفقة المحافظة.

كما تفقد الزملوط، الموقف الجديد بحى السبط، وذلك للاطمئنان على سير العمل به، حيث أستمع لمشاكل المواطنين والسائقين، وتم الاتفاق على أن يتم مرور السيارات العاملة بخط سير باريس الخارجة داخل المدينة، مروراً بالساحة الشعبية حتى الموقف الجديد، وسيارات الداخلة مرورا بميدان بنك مصر حتى الموقف الجديد، وسيارات المحافظات (أسيوط – سوهاج - القاهرة) سيكون خط سيرها من خلال الطريق الدائرى ، أما الموقف القديم تم تخصيصة لسيارات القرى فقط.

وأوضح المحافظ، بأنه سيتم منح مكافئة مالية لسيارات السرفيس العاملة بخط الموقف الجديد والملتزمة بخط السير وعددها 18 سيارة على أن يتم تناوب العمل على الخط بعدد 8 سيارات يومياً، مشددا على ضرورة إلتزام السائقين بخطوط السير المتفق عليها ومحاسبة المخالفين

وأشار المحافظ بأن الهدف من إقامة الموقف الجديد هو التوسع الأفقى فى المدينة ولتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وذلك بجذبه لمشروعات خدمية تخدم سيارات الموقف، مؤكدا بأنه سيتم توفير كافة الخدمات كما اشار المحافظ إلى إعداد نموذج للأكشاك والمحلات لخدمة المواطنين المترددين على الموقف وتوفير عماله به وكذلك توفير خدمات شرطية بصفة مستمرة.



محافظ الوادى الجديد يتفقد اعمال توسعة شارع طلعت ضرغام



محافظ الوادى الجديد يتفقد اعمال توسعة شارع طلعت ضرغام



محافظ الوادى الجديد يتفقد اعمال توسعة شارع طلعت ضرغام



محافظ الوادى الجديد يتفقد اعمال توسعة شارع طلعت ضرغام



محافظ الوادى الجديد يتفقد اعمال توسعة شارع طلعت ضرغام



محافظ الوادى الجديد يتفقد الموقف الجديد



محافظ الوادى الجديد يتفقد الموقف الجديد



محافظ الوادى الجديد يتفقد الموقف الجديد