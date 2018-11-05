صور.. مجهولون يطلقون أعيرة نارية داخل قرية شطانوف بالمنوفية

سيطرت حالة من الرعب بين المواطنين بين أهالى قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب إطلاق مجهولين لأعيرة نارية داخل القرية وفروا هاربين .

وأكد مصدر أمني أن الطلقات النارية كانت نتيجة لخلافات على المصاهرة بين عدد من أبناء القرية وقرية مجاورة وتم السيطرة على الأمر وجارى ضبط المتورطين فى الواقعة .