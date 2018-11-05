صور.. خسائر فادحة لمزارعى الأسماك بنهر الفرات بعد نفوق أطنان من سمك الشبوط

رويترز

ما زال مسئولون وباحثون عراقيون يحققون فى نفوق أطنان من سمك الشبوط، الذى يعيش فى المياه العذبة جنوبى بغداد.

وغطت ألوف الأطنان من السمك الفضى اللون سطح نهر الفرات فى الأيام القليلة الماضية، مما كبد مزارعى الأسماك خسائر فادحة، والشبوط أكلة شعبية تشتهر بها مطاعم بغداد.

واستبعد مسؤولو الزراعة تسميم الأسماك عمدا بعد انتشار شائعات عن عمل غير قانونى لم تتحدد طبيعته. لكن الأسباب لم تضح بعد.

وكانت المزارع السمكية الأكثر تضررا فى محافظة بابل إلى الجنوب من بغداد حيث ألقى المزارعون أسماكهم النافقة فى نهر الفرات فى مطلع الأسبوع.

وقال صاحب مزرعة أسماك يدعى محمد على حمزة الجميلى فى المُسيب على بعد حوالى 70 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد "العمال الذين يعملون هنا ما يقارب عشرة إلى ثمانية عمال، بالنسبة لهم قعدوا بعد ما عندهم عمل. الأسماك تقدر بالأطنان، طلعناها حتى تعجز بعد ما تقدر تطلع وهاى مصاريف يومية بالإضافة إلى أنه خسرنا تعب سنة كاملة، عمال وعلف، هسا بالنسبة لنا خلينا عمال جدد حتى تطلع السمك الميت من الأقفاص.

وفى حين تقوم حفارات بانتشال الأسماك النافقة، حذر الجميلى من أن الأسعار قد تتضاعف إلى 10 آلاف دينار (8.43 دولار) للكيلو بعد هذه الخسائر.

وقال الجميلى "إحنا نطالب الدولة بتعويض كافة المزارعين سواء مجاز أو غير مجاز حتى يقدر ينتج سمك. إحنا بالنسبة لنا تضررنا مثل ما تشوف ضرر كبير يعني".

ولا يزال سبب نفوق السمك بلا تفسير، إذ يقول الصيادون إن السبب هو تلوث المياه بينما يقول مسؤولو الزراعة إن ذلك يرجع لمرض تعفن الخياشيم، وهو مرض بكتيرى ينجم عن انخفاض مستوى الأوكسجين فى الماء.

وقالت وزارة الزراعة فى بيان أمس الأحد إن المرض ينتشر سريعا وسط أسماك الشبوط بسبب الكثافة العالية للأسماك فى الأقفاص وإن تراجع تدفق المياه فى نهر الفرات أسهم فى ذلك أيضا.

وأضافت أن الساعات الثمانى والأربعين الماضية لم تشهد حالات نفوق جديدة. وذكرت جريدة الصباح الرسمية أمس الأحد أن اختبارات ستجرى خارج البلاد لمحاولة معرفة سبب نفوق الأسماك.

وقال مهدى سارى الجبوري، وكيل وزير الزراعة "قرب المسافات بين الأقفاص العائمة بالإضافة إلى كثافة التربية الموجودة فى هذه الأقفاص، هذه كانت أحد الأسباب بالإضافة إلى ركود المياه الموجودة نتيجة انخفاض مناسيب المياه الواردة إلينا فى نهر الفرات من تركيا، وبالتالى أصبح نهر الفرات فى تلك المناطق على شكل بحيرة ومياه راكدة بها فتسببت هذا بنقص الأوكسجين ونفوق هذه الأعداد الكبيرة من الأسماك".

ويزيد ارتفاع درجة الحرارة وإقامة سدود على نهرى دجلة والفرات وزيادة الأنشطة الزراعية الضغط على موارد المياه الشحيحة فى العراق.

ويتدفق نحو 70 فى المئة من موارد المياه للعراق من دول مجاورة، وينبع نهرا دجلة والفرات من تركيا.

ويتهم العراق تركيا، وبدرجة أقل سوريا، بتقطيع أوصال نهر الفرات بإقامة سدود كهرومائية عليه تحد من تدفق الماء وتضر بقطاع زراعى عراقى يعانى بالفعل بسبب حروب دامت عقودا إلى جانب العقوبات والإهمال.

وتمثل واقعة نفوق الأسماك مؤشرا على زيادة التلوث ومشكلات المياه فى العراق الذى يكافح من أجل توفير إمدادات المياه النظيفة لا سيما فى جنوب البلاد.

وفى البصرة على بعد حوالى 500 كيلومتر إلى الجنوب الشرقى من بغداد، يعانى نهر شط العرب، حيث يلتقى دجلة والفرات، من التلوث مما يهدد أرواح ما يربو على أربعة ملايين نسمة.