صور.. حالة طوارئ بالفرافرة بعد نفوق 7 رؤوس ماشية بسبب أمراض بكتيرية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

رفعت مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد حالة الطوارئ بمركز الفرافرة والقرى التابعة لها بعد انتشار أمراض بكتيرية فى الثروة الحيوانية، والتى تسببت في نفوق 7 رؤوس ماشية في عدة مزارع بقرى أبو منقار التابعة للمركز وعلى الفور تم تشكيل لجنة مختصة من مديرية الطب البيطري والإدارة البيطرية بالداخلة ومعهد رصد الصحة الحيوانية وتم عمل تقرير بالواقعة وسحب عينات من الحيوانات النافقة وإرسالها إلى المعمل المركزي لتحليلها.

قال الدكتور عبد الحميد صابر مدير عام الطب البيطرى بالوادي الجديد في تصريح لـ اليوم السابع، إن المديرية رفعت حالة الطوارئ بمركز الفرافرة وتم البدء في تحصين الحيوانات المخالطة للحيوانات النافقة بإلقاء الجامع ضد الأمراض البكتيرية ولم يتم التثبت من نوع المرض المتسبب في حالات النفوق إذا كانت التفحم العضلى أو أمراض أخرى، مؤكدا على أنه لم تصل المديرية أية بلاغات بشأن نفوق الحيوانات أو وجود إصابات حيث أنه سيقوم بالمرور على تلك المناطق التى ظهرت فيها الحالات والمعاينة على الطبيعة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض التى تهدد الثروة الحيوانية على مستوى المناطق المحتمل ظهور الأعراض فيها.