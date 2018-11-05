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صور.. الرئيس الصينى يزور الجناح المصرى خلال جولة بمعرض شنغهاى الدولى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:51 ص
صور.. الرئيس الصينى يزور الجناح المصرى خلال جولة بمعرض شنغهاى الدولى دكتور مصطفى مدبولى والرئيس الصينى شى جين بينج
شنغهاى (أ ش أ) - تصوير سليمان العطيفى
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زار الرئيس الصينى شى جين بينج، الجناح المصرى بالمعرض الصينى الدولى للاستيراد، والذى يقام بمدينة شنغهاى الصينية، وذلك خلال جولة له بعدد من الأجنحة، رافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وكان فى استقبالهم وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ومسؤولو الوزارة.

وأوضح وزير الصناعة أن الجناح المصرى فى المعرض، يضم منتجات شركات مصرية فى قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلاً عن وجود تمثيل لبنك مصر.

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (1)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (2)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (3)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (4)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (5)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (6)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (7)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (8)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (9)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (10)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (11)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (12)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (13)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (14)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (15)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (16)
 

 

مصطفى مدبولى يفتتح الجناح المصرى بمعرض الصين الدولى للواردات بشنغهاى (17)
 

 

 


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