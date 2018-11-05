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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:41 م
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عن "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران"

صور.. أكرم عبد اللطيف أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية ع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:12 م
صور.. أكرم عبد اللطيف أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية ع أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية
وائل ربيعى
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نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة لطلاب كليتى هندسة وتكنولوجيا المعلومات وهندسة وعلوم المواد سلسلة من المحاضرات التعليمية التدريبية  جاءت بعنوان "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران" التى  حاضر فيها أكرم عبد اللطيف ،  خريج كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية وأول رائد فضاء مصرى وحالياً يتعاون مع وكالة الفضاء الألمانية لإتمام رسالته للحصول على درجة الدكتوراة بقسم ديناميكية أنظمة الطيران فى الجامعة التقنية بميونخ  TUM  التى تعد من أكبر الجامعات الألمانية.
 
وحضر اللقاء عدد كبير من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ، حيث وصل عدد الحضور إلى ما يقرب من 300 مشارك مما يعكس شغفهم للأطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال ، وأكد الدكتور عمرو طلعت ،  وكيل كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات للشئون الطلابية بالجامعة والمشرف على فاعليات أعمال اللقاء العلمى، أن ذلك جاء فى إطار التدريب الأكاديمى والعلمى الذى تحرص الجامعة دوماً على توفيره  لطلابها ، حيث تضمن اللقاء معايير تطبيق نظم الأمان والسلامة الجوية المتعلقة بالنقل الجوى وسلامة المسافرين باعتبارها أهم محاور صناعة الطيران فى العالم.
 
وقدم أكرم عبد اللطيف ، شرحا وافيا عن أهم  أنظمة الطيران العالمية  ، و وكيفية التحقق من مدى مطابقة أنظمة الطيران المختلفة للمعايير المعنية بالسلامة ،  إضافة إلى  أنه القى على هامش  هذا اللقاء العلمى  الضوء عن  نظم التعليم الجامعى  فى ألمانيا عامة و جامعة ميونخ  خاصة ، مشيرا الى  أن  أكرم  عبد اللطيف  ، حرص على تقديم هذه المحاضرات بغرض  نقل خبراته العلمية التى اكتسبها فى هذا المجال  لطلاب الجامعة ،  وفاء منه للدور الذى لعبته الجامعة فى حياته الأكاديمية والمهنية من خلال ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺒﻪ وإبراز ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ،  ولذا فقد أراد رد الجميل لمن ساهم فى تشكيل محطات نبوغه وأرتقائه للقمة بأعلانه عن وضعه  لشعارى مدرسته  " عمر بن الخطاب"  و"الجامعة الالمانية بالقاهرة "على بدلة الفضاء الخاصة به  فى رحلته الفضائية القادمة.
 
وأعلن الدكتور عمرو طلعت ، أن أكرم  سوف  يختار افضل 3 طلاب ممن شاركوا فى اللقاء وأثبتوا جدارتهم أثناء المناقشات واجتيازهم بتفوق للامتحانات التى عقدت بهذا الخصوص  وهما المؤشران الأساسين  كمقياس للأفضلية فى معايير الإختيار والذى بموجبه يلتحقون لإتمام مشاريع تخرجهم بجامعة ميونيخ  دون تقيد.
 
أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية عن "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران"
أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية عن "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران"

 

أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية عن "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران"
أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية عن "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران"
 
أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية عن "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران"
أول رائد فضاء مصرى يحاضر بالجامعة الألمانية عن "تقييم نظم السلامة فى أنظمة الطيران"

 


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