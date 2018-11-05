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صندوق الإدمان يعلن ضبط 59 سائق بدمياط يتعاطون المواد المخدرة بعد الكشف عليهم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:39 م
صندوق الإدمان يعلن ضبط 59 سائق بدمياط يتعاطون المواد المخدرة بعد الكشف عليهم جانب من حملة الكشف على السائقين من المخدرات
كتب مدحت وهبة
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أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،أنه جارى الكشف على السائقين المهنيين على الطرق السريعة بمحافظة دمياط للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ،  بالتنسيق مع  محافطة دمياط  ومديرية الأمن ومديرية الصحة بالمحافظة ، كما شاركت الدكتورة منال عوض ميخائيل ،  محافظ دمياط فى حملات الكشف المفاجئ  على  السائقين  بالطرق السريعة بالعديد من الاكمنة بمدن المحافظة .
 
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  فى تصريحات اليوم  إن اللجنة المنوطة بالكشف على السائقين بمحافظة دمياط قامت بالكشف على 600 سائق مهنى على الطرق السريعة بالعديد من مدن المحافظة  خلال 3 أيام، وتبين تعاطى 59 حالة للمواد المخدرة منهم 23 حالة ترمادول و27 تعاطى " حشيش " و8 حالات تعاطى متعدد " ترامادول وحشيش" وحالة مورفين ، ﻭيتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية  وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
على جانب آخر  وفى نفس السياق أعلن  "عثمان " أنه تم إجراء  الكشف على العاملين بمديرية التضامن بمحافظة دمياط  وتم إجراء تحاليل لـ 37 موظف وتبين نتيجة التحاليل سلبية وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة،لافتا إلى استمرار حملات الكشف على السائقين وكذلك على العاملين  بالجهاز الإدارى بالمحافظة  وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعة بين الصندوق و محافطة دمياط  بهدف تنفيذ حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وكذلك تنفيذ برامج وقائية، كما يستهدف  الفئات المعرضة للتعاطى والمستهدفة للدخول فى دائرة المخدرات مثل السائقون والعمال، إضافة إلى تنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية من ندوات وورش عمل وتدريبات ومبادرات شبابية وميدانية، لرفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات وكافة الخدمات العلاجية والتأهيلية الخاصة بمرض الإدمان مجاناً وفقاً لضوابط العمل الخاصة بالخط الساخن للصندوق (16023)، وكذلك تنفيذ عروض مسرحية  لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطى المخدرات  بالمسرح الرومانى بمكتبة  دمياط
 
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دمياط

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