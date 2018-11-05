شكري يلتقى مع الرئيس التنفيذى ورئيس لجنة نقاط الاتصال بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

كتب- هاشم الفخرانى

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، "خيار عمر ضيف الله" رئيس لجنة نقاط الاتصال بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء APR، و"إيدى مالوكا" الرئيس التنفيذى للآلية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الحالى، حيث ناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومصر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن شكرى أكد على دعم مصر للآلية وأعمالها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى فى عام 2019.

سامح شكرى

وكانت أخر لقاءات الوزير شكرى على هامش المنتدى بوزير خارجية ليبيريا "جبهيزوندار فيندلي" أمس على هامش فعاليات منتدى شباب العالم 2018 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وفى لقاء منفصل والتقى "شكري" أمس الأحد مع وزيرة الدولة للتغير المناخى الباكستانية "زارتاج جول"، حيث سلمت الوزيرة نظيرها المصرى رسالة من الرئيس الباكستانى إلى رئيس الجمهورية تتناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن فى كافة المجالات.