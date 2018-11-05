شعبة الخضراوات: انخفاض الأسعار من 15 إلى 20 % بسبب زيادة المعروض

كتب – إسلام سعيد

أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة فى غرفة القاهرة التجارية، حدوث تراجع فى أغلب أصناف الخضروات والفاكهة بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 20 % بالأسواق ومنها تراجع سعر البطاطس والطماطم والبصل.

جاء ذلك على لسان حاتم نجيب نائب رئيس الشعبة والذى كشف لـ"اليوم السابع"، انخفاض سعر البصل من 6.50 إلى 4 جنيهات والطماطم تراجعت لتسجل ما بين 5 إلى 6 جنيهات والبطاطس تتراوح ما بين 6 إلى 7.50 جنيه.

وأرجع نجيب انخفاض الأسعار إلى زيادة فى معروض السلع وذلك بسبب ظهور المحاصيل الجديدة منها مع اقتراب ما يسمى "العروة الشتوية"، مشيرا إلى أن استمرار زيادة المعروض فى السوق سيؤدى إلى مزيد من انخفاض الأسعار.

يشار إلى أن أسعار بعض الخضروات منها البطاطس والطماطم شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بدءا من منتصف شهر أكتوبر الماضى لتسجل البطاطس 15 جنيها للكيلو فى الأسواق والطماطم وصلت إلى 14 جنيها.

وتوقع نجيب استمرار تراجع سعر البطاطس خلال الأسبوعين القادمين مع بدء ظهور الإنتاج الجديد خاصة وأن هناك 17 محافظة تزرع البطاطس هذا الموسم على أن يبدأ الحصاد للمحصول الجديد يوم 25 نوفمبر فى محافظة المنيا لأنها أول محافظة تبدأ جمع المحصول ثم المنصورة ثم المنوفية والبحيرة والغربية، لافتا إلى أنه فعليا بدأت تظهر فى الأسواق بوارد المحصول الجديد للبطاطس.

وبشأن سعر محصول المنتج الجديد قال حاتم نجيب، إنه لا يمكن التوقع بأى أسعار مستقبلية لكن الوضع فى طريقة إلى مزيد من الاستقرار لكن علينا عدم طرح كافة إنتاجنا الجديد فى الأسواق دفعة واحدة بهدف الحفاظ على انضباط السوق.